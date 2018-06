Mundo

Aristides Gomes garante que há meios para eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, apelou ontem aos actores políticos do país para serem optimistas, porque haverá meios para a realização de eleições legislativas, previstas para Novembro, garantindo que elas vão ser organizadas num clima de “transparência”.

“Queria lançar um apelo aos actores políticos, aqueles que deverão participar nestas eleições, para que sejam optimistas, porquanto haverá meios para as eleições e elas serão organizadas de modo a satisfazer toda a gente, através da criação de um clima de transparência”, afirmou Aristides Gomes.

O primeiro-ministro guineense falava aos jornalistas no aeroporto de Bissau, depois de ter terminado um périplo por seis países da sub-região.

As eleições legislativas na Guiné-Bissau, previstas para 18 de Novembro, estão orçadas em cerca de 7,8 milhões de dólares.

“Vai ser feito o recenseamento eleitoral numa base de transparência. Portanto, nós vamos estar à altura de criar condições para que toda a gente se sinta à vontade através do recenseamento que vamos fazer e do escrutínio que vai ter lugar em Novembro”, salientou.

A uma pergunta sobre se o recenseamento eleitoral e a emissão de cartões de eleitores vão ser feitos no país e não no estrangeiro, como tem sido avançado, o primeiro-ministro respondeu que só “injectando mais dinheiro”, mas que o Governo vai conseguir.

Sobre o périplo pela sub-região, o chefe do Governo guineense assegurou que foi “extremamente positivo”.