Mundo

Arranca revisão dos cadernos para as eleições de Novembro

A Comissão Eleitoral Nacional Independente do Burkina Faso iniciou, ontem, a revisão das listas eleitorais para as eleições presidenciais e legislativas de 22 de Novembro do corrente ano, disse à Panapress fonte oficial, em Ouagadougou.

Fotografia: DR



A cerimónia oficial de lançamento desta operação de revisão das listas eleitorais no interior do país realizou-se, em Dedougou, na província do Gancho de Mouhoun, segundo um comunicado do Primeiro-Ministro burkinabe, Christophe Joseph Maire Dabiré.

A revisão destas listas é uma operação de actualização do ficheiro eleitoral, ou seja “a oportunidade para cada cidadão burkinabe reunir condições legais a fim de ser um eleitor, inscrevendo-se no ficheiro eleitoral”, sublinha o comunicado. Se o fizer, ele poderá beneficiar de um cartão de eleitor e gozar do direito de voto no dia das eleições, refere a nota.