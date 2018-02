Mundo

As “pedras” que já se colocam no caminho de Ramaphosa

Victor Carvalho

O novo Presidente da África do Sul, empossado ainda não faz uma semana, sabe que tem pela frente uma série de obstáculos políticos a ultrapassar, de modo a que o início da nova caminhada que ele prometeu no seu discurso sobre o estado da nação, se possa fazer sem sobressaltos de maior.

Para tirar do caminho as "pedras que estão a ser colocadas, antes do mais, Cyril Ramaphosa tem de arrumar a própria casa, que é como quem diz, tem de mobilizar as diferentes sensibilidades no seio do ANC , para que o partido chegue fortemente unido e mobilizado às eleições do próximo ano.

Em desenvolvimento na edição impressa de 21/02/18