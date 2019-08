Mundo

Ataque aéreo em Marzuq mata dez civis

Pelo menos dez civis morreram, hoje, vítimas de ataques aéreos das forças do marechal Khalifa Hafter, homem forte da Líbia, na cidade de Murzuq, informou fonte das forças de segurança citada pela Efe.

Fotografia: DR

A fonte disse que um avião de combate Mig, que partiu da base de Barak, no Sul do país, fez até três lançamentos de mísseis do tipo Haun contra dois bairros da entrada oriental da cidade, habitada principalmente por membros da tribo de Al Tubuo. Há dez dias, a mesma cidade foi alvo de ataques das forças aéreas de Hafter, o que provocou a morte de 43 pessoas e deixou outras 60 feridas. Ainda ontem e de acordo com a Efe, a aviação do marechal bombardeou o jardim zoológico do bairro de Abu Salim, no Sul de Tripoli, sem deixar mortos.

Hafter, cujas tropas controlam a maior parte da Líbia e todas as jazidas de petróleo, lançou no dia 4 de Abril uma ofensiva para tentar conquistar a capital. Desde então, morreram mais de mil pessoas, entre milicianos e civis, mais de 5 mil ficaram feridas e cerca de 100 mil viram-se obrigadas a deixar as casas e tornarem-se refugiados internos.