Ataque ao campo militar fere 18 Capacetes Azuis

Dezoito militares da Missão das Nações Unidas ficaram feridos hoje, durante um ataque a um campo militar no Nordeste do Mali no qual ficaram também feridos dois civis, disseram, hoje, fontes das Nações Unidas.

Forças das Nações Unidas em patrulha no Nordeste do Mali

"Um balanço provisório divulgado ontem dá conta de 18 Capacetes Azuis e dois civis feridos", disse o porta-voz da Missão das Nações Unidas do Mali (MINUSMA), Olivier Salgado, citado por agências internacionais.

Quinze morteiros foram disparados "para dentro e ao redor" do campo de Tessalit na região de Kidal, perto da fronteira com a Argélia, de acordo com o relatório dos acontecimentos consultado pela Agência France-Press (AFP).

O campo de Tessalit abriga um batalhão chadiano da ONU, forças francesas da Operação Barkhane e soldados do Mali.

Os dois civis foram feridos na parte francesa do campo, de acordo com o documento interno da ONU.

Três soldados nigerianos foram mortos e outros oito ficaram feridos num ataque suicida levado a cabo uarta-feira por extremistas islâmicos no Nordeste do país, noticiou, ontem, a agência France-Press.

Um veículo do Exército incendiou-se quando uma viatura carregada de explosivos atingiu um comboio rodoviário a 135 quilómetros a Norte de Maiduguri, a capital do Estado nigeriano com o mesmo nome, palco de combates entre as Forças Armadas nigerianas e o grupo radical do Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês).

“Três soldados morreram na explosão e outros oito ficaram feridos”, declarou à AFP uma fonte anónima das forças de segurança, explicando que o ataque visou um dos veículos militares.

Dezenas de combatentes da ISWAP transportados por carrinhas equipadas com metralhadoras tomaram de assalto a localidade de Monguno através de vários ataques simultâneos.

Um campo de refugiados com milhares de pessoas foi Iigualmente atingido durante os combates por um morteiro.