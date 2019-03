Mundo

Ataque contra uma aldeia faz 135 mortos

O ataque de sábado contra uma aldeia do centro do Mali provocou 135 mortos, segundo o balanço divulgado ontem pelas autoridades locais, até a hora de fecho desta edição.

Fotografia: DR

Citadas pela agência noticiosa Efe, as fontes acrescentaram que já foram enterradas 90 das vítimas, mas que há ainda meia centena de cadáveres, totalmente queimados, por sepultar.

O ataque, presumivelmente desencadeado por caçadores da etnia bambara, teve como alvo a aldeia de Ogossagou, onde vivem os fulas.

Entre as vítimas da aldeia de pastores da região de Mopti há inúmeros anciãos, mulheres e crianças, que não puderam escapar dos “donzos”, como são localmente referenciados os bambaras, que cercaram o povoado e queimaram cerca de 400 casas.

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, convocou ontem uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário e ordenou uma investigação à matança de civis. Ontem era esperada a chegada de uma missão do Comité Internacional da Cruz Vermelha, que colabora na investigação.

/>O massacre aconteceu durante a visita ao país de uma missão do Conselho de Segurança da ONU, que ali se deslocou precisamente para investigar o alarmante aumento da violência (religiosa, separatista ou étnica) no centro e norte do país, e para avaliar a continuidade da Minusma, a missão de “capacetes azuis” no Mali.

A Associação do Mali para os Direitos Humanos (AMDH) recordou ao Governo que “é imperativo desarmar imediatamente todos os grupos ilegalmente armados que operam no centro e norte do país”.

A AMDH aponta a tolerância que o Governo tem mostrado para com todos os tipos de milícias, auto-designadas grupos de auto-defesa, que protegem os interesses de outras etnias, como os tuaregues, fulas, agricultores ou pastores, uma tolerância que às vezes, é mera conivência, quando o Governo usa umas milícias contra outras.