Ataque de motivação étnica causa 20 mortos no centro do Mali

Pelo menos 20 pessoas morreram no Mali, após um ataque a uma povoação da etnia Fula, no centro do país, região cada vez mais afectada pela violência étnica, anunciou, ontem, o Governo, citado pela AFP. De acordo com o Executivo maliano, forças do Exército encontraram 20 corpos na aldeia de Peh, que terão sido vítimas de um atirador não identificado que usava vestes de caçadores tradicionais de uma povoação vizinha, no Burkina Faso.

Fotografia: DR

As forças militares ter-se-ão deslocado à aldeia após saberem de informações que apontavam para o ataque, que terá ocorrido na sexta-feira. O Governo maliano diz estar a realizar buscas para encontrar os autores do ataque.

As tensões entre Fulas e Dozos, no centro do país, escalaram há quatro anos, impulsionadas pela disputa de terras. De acordo com a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali, em Março, um massacre conduzido por Dozos matou “pelo menos 157 membros de uma comunidade Fula”.