Mundo

Ataque do Boko Haram provoca dezenas de desaparecidos nos camarões

As autoridades dos Camarões anunciaram, quinta-feira, um ataque a 21 civis na cidade de Mbreche, no Norte, pelo grupo Boko Haram, dos quais quatro escaparam, e 17 estão ainda sequestrados.

“O grupo Boko Haram atacou a cidade de Mbreche, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Nigéria, sequestraram 21 pessoas, mas quatro conseguiram escapar, e as restantes 17 continuam raptadas”, disse uma autoridade administrativa da região à agência de notícias France-Press. A mesma fonte acrescentou que o Exército lançou uma operação de resgate, sublinhando que das quatro pessoas que escaparam, uma disse que reconheceu que alguns dos raptores são habitantes da cidade, recrutados pelo Boko Haram. Desde 2014, as autoridades dos Camarões contabilizaram cerca de 13 mil ataques no território, que resultaram em milhares de mortos e obrigaram mais de 250 mil camaroneses a abandonar as casas.