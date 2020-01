Ataque em abyei faz 19 mortos junto à fronteira com sudão do Sul

Diplomata belga avalia no Huambo cooperação no domínio do ensino

O embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Reino da Bélgica em Angola, Jozep Smets, em visita de trabalho à província do Huambo, fez uma avaliação da possibilidade do seu país cooperar com as autoridades locais no domínio do ensino, principalmente com a Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade José Eduardo dos Santos.