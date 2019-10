Mundo

Ataque em Tripoli mata três crianças

Três crianças morreram e oito adultos ficaram feridos, na segunda-feira, num bombardeamento a uma casa em Tripoli, anunciou ontem o Ministério da Saúde do Governo oficial líbio, citado pela Pana.

Fotografia: DR

O Governo de Entendimento Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, acusou as forças do auto-proclamado Exército Nacional líbio, lideradas pelo marechal Khalifa Haftar, de serem os responsáveis pelo bombardeamento. O Conselho Presidencial do Governo Nacional condenou também, veementemente, estes ataques aéreos que visaram o bairro “Farjan”, muito popular, no centro de Tripoli.

Este acto, cometido supostamente pelas forças do marechal Haftar, juntou-se a uma série de ataques recorrentes a aeroportos e propriedades públicas e privadas, que matam e aterrorizam civis e violam o direito e as convenções internacionais.

O Conselho Presidencial apelou à comunidade internacional para que “tome uma posição clara sobre esta agressão.” O apelo é extensivo também à Missão das Nações Unidas de apoio na Líbia para que assuma as suas responsabilidades.

As forças do marechal Haftar desenvolvem uma ofensiva militar para assumir o controlo da cidade capital Tripoli, sede do Governo de Entendimento Nacional, liderado por Fayez Sarraj e reconhecido pela comunidade internacional.

Os combates já causaram a morte de mais de mil pessoas, desde a eclosão, no início do Abril e ferimentos a cerca de seis mil, bem como o deslocamento forçado de 20 mil cidadãos, segundo dados das Nações Unidas.