Mundo

Ataque extremista causa quatro mortos no Quénia

Quatro civis, incluindo uma criança, foram mortos por balas perdidas durante um ataque extremista do al-Shebab no Quénia, anunciaram, ontem, as autoridades.

Fotografia: DR

De acordo com uma declaração da Polícia queniana, os ataques visaram um posto de telecomunicações em Garissa, junto à fronteira com a Somália, onde o grupo al-Qaeda está estacionado.

Em resposta os polícias mataram dois dos atacantes durante o assalto, que decorreu de madrugada. Entre os mortos encontra-se um professor, afirmou o comissário Kibet Bowen, acrescentando que os quatro civis foram mortos por balas perdidas durante os confrontos.

A Polícia queniana revelou ter apreendido materiais de produção de bombas após o ataque. Desde Dezembro que o grupo al-Shebab tem aumentado os ataques no interior do país, incluindo o ataque de domingo a uma base militar que matou quatro militares norte-americanos e destruiu cinco aviões.

Tratou-se do primeiro ataque do al-Shebab no interior do país, reivindicado pelo grupo, que opera sob instruções do movimento da al-Qaeda.

O grupo reclama ter provocado 17 baixas nas forças norte-americanas, ter matado nove soldados quenianos e destruído sete aeronaves.

Uma declaração do Comando dos Estados Unidos da América em África, emitida horas depois de o grupo al-Shabab ter divulgado fotos de aviões norte-americanos em chamas, disse que ainda está em curso uma avaliação dos danos no aeródromo de Manda Bay, usado pelas forças norte-americanas.

Mas, as Forças Armadas norte-americanas recusam, para já, comentar as informações fornecidas pelo grupo rebelde, limitando-se a dizer que “os relatórios iniciais reflectem danos em infra-estruturas e em equipamentos”, enquanto a autoridade da aviação civil do Quénia reportou que a pista de aterragem do aeródromo foi encerrada.

O al-Shabab, com sede no país vizinho da Somália afirmou que o combate "intenso" contra as forças norte-americanas irá continuar.

O Quénia é uma base fundamental para o combate contra organizações extremistas em África e o aeródromo de Manda Bay é utilizado para treino e apoio a parceiros das forças norte-americanas na região, na luta contra grupos extremistas.

No passado, o al-Shabab tinha atacado bases militares norte-americanas na Somália, mas é a primeira vez que realiza um ataque desta dimensão no Quénia, com vários analistas a considerar que este gesto pode significar uma escalada significativa de campanha “terrorista” na região.

Andrew Franklin, ex-fuzileiro naval e especialista em questões militares em África, disse que “um ataque contra uma base permanente das forças militares dos EUA exige muito planeamento, ensaios, logística e capacidade operacional”.