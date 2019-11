Mundo

Ataque militar causa dez mortos na RDC

Dez civis foram mortos na noite de terça-feira, num ataque atribuído à milícia de origem ugandesa das Forças Democráticas Aliadas (FDA), 60 quilómetros a Norte de Beni, no Leste da RDC, disseram fontes locais.

Fotografia: Dr

"As FDA invadiram a cidade de Kokola, por volta das 20h00, matando dez civis, alguns com facas e outros com armas de fogo", disse à Agência France Press Donat Kibwana, administrador territorial de Beni.

O exército anunciou, na semana passada, “operações de envergadura" na região de Beni, cenário de massacres de civis há cinco anos e de um surto de ébola declarado no dia 1 de Agosto de 2018.

"As FDA estão bloqueadas pelo fogo do Exército congolês, portanto a tentar espalhar o terror entre a população", disse à AFP Mak Hazukay, porta-voz do Exército na região.

"Lamentamos o que aconteceu com os nossos compatriotas em Kokola", acrescentou, recusando dar mais informação sobre o balanço deste ataque.

Dois líderes da sociedade civil lamentaram que as operações militares se concentrassem na cidade de Beni, que também alberga uma base da Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco).

/>"Porque é que as operações militares estão concentradas apenas na cidade de Beni?" São as aglomerações de territórios que são muito mais alvo do FDA ", disse Noella Katongerwaki.

"Congratulamo-nos com o lançamento de operações militares, mas pedimos que isso seja feito em três eixos: centro, sul e norte", acrescentou Teddy Kataliko.

Historicamente, os rebeldes ugandeses lutam contra o Presidente Yoweri Museveni. As FDA retiraram-se para o leste da RDC nos anos 90.

O movimento Estado Islâmico (ISIS) reivindicou alguns dos mais recentes ataques desde o início do ano, mas não há evidências convincentes de afiliação das FDA ao "Estado Islâmico - Província da África Central".

Um relatório da ONU propõe uma retirada em três anos de cerca de 16 mil soldados da paz destacados na RDC. O Conselho de Segurança deve estender o mandato da Monusco nos próximos dias.