Mundo

Ataque a complexo em Nairobi deixa três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas ontem no Quénia, na sequência do ataque do grupo radical Al-Shabab contra um complexo de luxo em Nairobi onde está instalado o Hotel Dusit e vários escritórios, anunciaram as autoridades locais.

Fotografia: DR

Na sequência do ataque, morreram pelo menos três pessoas e dezenas de outras ficaram feridas, algumas com gravidade. O ataque foi antecedido de duas fortes explosões, seguidas de um intenso tiroteio entre os assaltantes e os guardas que faziam segurança ao referido complexo, com populares a abandonarem o local com o auxílio das forças de segurança chamadas ao local.

Ao fim de três horas de ti-roteio a situação estava resolvida, não tendo as autoridades divulgado pormenores sobre a eventual detenção ou morte de elementos do grupo de assaltantes. Frequentemente, o grupo al-Shabab, sediado na Somália, efectua ataques no interior do Quénia para “castigar” o apoio que este país dá ao Exército somali para os combater.

De acordo com a Embaixada de Angola no Quénia, não há angolanos entre as vítimas. A Presidência queniana pediu à população que não partilhe vídeos dos ataques. O complexo foi evacuado depois das primeiras informações do ataque e de veículos incendiados.

O ataque tem semelhanças com o cerco ao centro comercial “Westgate”, ocorrido na mesma zona em 2013 e reivindicado pelo mesmo grupo. Na altura, os atacantes invadiram o complexo e de-ram início a um cerco de três dias que provocou a morte de 67 pessoas.

Na segunda-feira, um tribunal em Nairobi decidiu levar três dos suspeitos detidos a julgamento, ilibando um outro por falta de provas. Desde 2011 o grupo rebelde ameaça retaliar depois de o Quénia enviar tropas para a Somália.