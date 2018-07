Mundo

Ataque armado mata onze taxistas que regressavam do funeral de colega

Onze taxistas morreram no sábado à noite em Joanesburgo, vítimas de um ataque armado ao autocarro que os transportava e que provocou ainda quatro feridos graves, informou ontem a polícia sul-africana.

Fotografia: DR

De acordo com as autoridades, citadas pela agência Associated Press (AP), as vítimas regressavam do funeral de um colega, tendo o ataque ocorrido entre as cidades de Colenso e Weenen na província de KwaZulu-Natal, na província de Gauteng.

A polícia está a investigar o crime e os motivos que levaram ao ataque.

Segundo a AP, nos últimos meses, têm aumentado as tensões entre grupos de taxistas rivais que disputam as mesmas rotas, tendo estes conflitos gerado já violência mortal.

Em Maio, a imprensa sul-africana noticiou a morte de dez pessoas, na sequência de rivalidades entre os motoristas de táxi na Cidade do Cabo.