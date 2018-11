Ataque contra cristãos coptas faz sete mortos

Nely Lucas na fase nacional do Variante

O músico Nely Lucas, de 32 anos, vai representar a província do Uíge, na fase nacional do concurso de música popular angolana (Variante), edição 2018, a decorrer em Luanda, no próximo mês de Dezembro, ao vencer quinta-feira, no cine Ginásio, a fase provincial, com 45,6 pontos, tendo superado os outros 20 concorrentes.