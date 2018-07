Mundo

Ataque contra instalações do Ministério do Interior

Pelo menos nove pessoas morreram ontem na sequência de um ataque contra as instalações do Ministério do Interior, perto do Parlamento na capital da Somália, Mogadíscio, informou a Polícia.

Cidade de Mogadíscio volta a ser visada pelo grupo Al-Shebab

Fotografia: DR



A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo rebelde Al-Shabab, adiantaram as autoridades.

Segundo o comandante da Polícia de Mogadíscio, Ibrahim Mohamed, foram ouvidos tiros e homens armados estavam a forçar a entrada em instalações públicas, depois de terem ocorrido duas explosões perto do Ministério do Interior.

A mesma fonte afirmou que o ataque começou ontem de manhã, quando um veículo armadilhado explodiu no portão das instalações do Ministério do Interior, que fica perto do Palácio Presidencial.

O grupo Al-Shabab, com base na Somália, ataca frequentemente locais públicos em Mogadíscio.