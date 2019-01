Mundo

Ataque contra Ministério faz três mortos e 21 feridos

Victor Carvalho

O último exemplo da instabilidade que ainda reina na Líbia acaba de ser dado com a realização de um ataque contra o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que fez três mortos e 21 feridos.

Ataque combinado de bombistas suicidas e explosão de carro armadilhado provocou mortes

Fotografia: DR

De acordo com a missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Líbia (MANUL) e a Embaixada britânica, que já condenaram o ataque, a acção foi levada a cabo por três homens que morreram na operação.

O incidente ocorreu quando uma viatura armadilhada explodiu perto do edifício do ministério, o que levou as forças de segurança a dirigirem-se para o local.

Aproveitando essa manobra de diversão, um bombista suicida entrou no prédio e fez-se explodir no segundo andar, enquanto um outro homem morreu à entrada, quando explodiu um objecto que transportava.

O terceiro atacante, que estava desarmado e levava um colete à prova de bala, acabou por ser morto pelas forças de segurança já no exterior do edifício.

Em reacção ao ataque, o ministro da Administração Interna, Fathi Bach Agha, reconheceu que o país ainda vive um “caos securitário”, o que continua a proporcionar “terreno fértil” para o grupo Estado Islâmico, apontado como responsável pelo ataque, ainda que não o tenha até agora reivindicado.

Uma outra situação relacionada com a segurança e que está a preocupar as autoridades líbias prende-se com a que vivem os emigrantes que passam pelo país a caminho da Europa.

Um relatório da ONU, recentemente divulgado e que inclui entrevistas com alguns desses emigrantes revela que a maioria das mulheres relatam casos de violações em grupo por parte de traficantes.

O relatório, elaborado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e pela missão da organização na Líbia, abrange o período entre Janeiro de 2017 e Agosto de 2018.

Segundo o Gabinete do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, o relatório revela “horrores inimagináveis” entre os emigrantes que procuram chegar à Europa através da Líbia e que colocam em perigo a segurança do país.



Ataque de rebeldes chadianos no Leste

Um ataque de rebeldes chadianos ao quartel onde fica o posto de comando do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, terminou com seis soldados sequestrados, um tenente-coronel morto e dez pessoas feridas, segundo revelou à Agência EFE uma fonte de segurança.

O ataque aconteceu numa altura em que as milícias do sul da Líbia continuam à espera da ajuda prometida pelo Governo apoiado pela ONU e pelo marechal Haftar para expulsar forças rebeldes chadianas e sudanesas, que entraram no país em 2011 na sequência da invasão ocidental para derrubar Muammar Kadhafi.

Do Chade, entraram no país várias unidades do grupo Frente para a Alternância e a Concórdia do Chade, e do Sudão chegaram guerrilheiros do Movimento por Justiça e Igualdade e do Exército de Libertação do Sudão, que há mais de 40 anos lutam pela independência de Darfur.

Para contrapor a esses grupos rebeldes, o marechal Haftar anunciou em Outubro do ano passado o início de uma grande operação militar na área. Khalifa Haftar, um antigo membro da cúpula militar que defendeu Muammar Kadhafi, domina o leste da Líbia e os seus principais recursos petroleiros. Só a falta de mais poder económico e uma força militar mais robusta estão a impedir a sua entrada em Trípoli.

Actualmente, existem três focos de poder na Líbia. Um Governo apoiado pela ONU, em Trípoli, um Parlamento na cidade de Tobruk sob o comando de Haftar e grupos de milícias que dominam Zintan e Misrata, onde fica o principal porto comercial do país.

Paralelamente, existem ainda centenas de outras milícias, grupos “jihadistas” e redes de contrabando de pessoas, combustível, armas e até alimentos espalhados pelo país e que, isoladamente, definem e controlam a economia paralela da Líbia.