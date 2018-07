Mundo

Ataque terrorista mata dez civis perto da fronteira com o Níger

Uma dezena de civis morreu no Nordeste do Mali, durante um ataque por presumíveis "jihadistas", na fronteira com o Níger, informaram as autoridades locais.

Homens armados na fronteira entre o Mali e o Níger atacaram a localidade de Injagalane, oeste de Ménaka, matando uma dezena de pessoas, afirmaram as autoridades locais e o grupo Touareg, num comunicado conjunto.

Desde Fevereiro que a fronteira entre o Mali e o Níger é patrulhada pelos membros do Movimento de Salvação do Azawad (MSA).

Mais de uma centena de pessoas, maioritariamente civis pertencentes às comunidades peule e touaregue, morreu naquela região, nos últimos meses, em luta com os "jihadistas" apoiados pelo Estado Islâmico e dois grupos que apoiam a força francesa “Barkhane”, as Forças Armadas Malianas, o MAS saído da antiga rebelião e o grupo de autodefesa touareg, Imghad e aliados (Gatia, pro-Bamako). Desde 2015 que os ataques se registam no centro e Sul do Mali, atingindo também os territórios vizinhos, em particular no Burkina Faso e no Níger.