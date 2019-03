Mundo

Ataques armados em Cabo Delgado contra povoações e transportes

Homens armados atacaram povoações e transportes colectivos na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, desde o início da semana e terão matado pelo menos duas pessoas, noticiaram ontem meios de comunicação moçambicanos.

O cantor e compositor Eduardo Paim vai ser homenageado na próxima, quarta-feira (3 de Abril), às 18h00, no Camões - Centro Cultural Português, em Luanda, com a exibição de uma peça de teatro musical, promovida pelos alunos do Complexo das Escolas de Arte (Cearte).

De acordo com uma nota de imprensa, a iniciativa é do Camões em parceria com o Cearte e visa reconhecer a personalidade e a música produzida por uma das grandes figuras do “music hall” nacional.

/>O musical retrata a vida do compositor e intérprete, cuja infância, vivida no Congo Brazzaville, onde nasceu, ganhou a primeira guitarra oferecida pela mãe.O teatro musical vai narrar uma parte da adolescência do cantor, que começou no grupo “Os Puros”, e que culminou com a carreira a solo, e inclui uma viagem pela vida de Eduardo Paim, contando todo o seu percurso artístico, sem ocultar perdas e ganhos, quer da carreira artística quer da vida pessoal.