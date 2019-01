Mundo

Ataques às populações moçambicanas visam impedir a exploração de gás natural

No seguimento das investigações relacionadas com os ataques terroristas que têm ocorrido na região norte de Moçambique, junto à fronteira com a Tanzânia, o Ministério Público elaborou uma lista onde consta o nome de 200 pessoas acusadas da autoria desses crimes.

Face a esses ataques, o Governo moçambicano alterou os projectos de exploração de gás e petróleo previstos para aquela região, para os quais conta com investimentos de duas importantes multinacionais do sector. Segundo a agência Lusa, entre as 200 pessoas acusadas de participação ou auxílio a esses ataques está o empresário sul-africano Andre Hanekom, apontado como sendo o "financiador, logístico e coordenador" do grupo responsável por essas acções. De acordo com a nota de acusação elaborada pelo Ministério Público, o objectivo desses ataques era o de "criar instabilidade social e militar para assim impedir a exploração de gás natural na província de Cabo Delgado", localizada no extremo norte de Moçambique, precisamente junto à Tanzânia.