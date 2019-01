Mundo

Ataques étnicos no Mali provocam várias vítimas

Trinta e sete pessoas foram mortas hoje num ataque a uma aldeia da etnia fula no centro do Mali, levado a cabo, segundo fontes oficiais, por caçadores tradicionais, conhecidos como “dozos”.

Fotografia: DR

O governo "informa a opinião nacional e internacional de um ataque que matou 37 pessoas na aldeia Koulogon, na comuna de Koulogon Habé, no círculo de em Bankass, na região Mopti", lê-se num comunicado oficial do executivo do Mali, que especifica que homens armados vestidos com roupas tradicionais de caça ‘dozo’ lideravam o ataque.

“Além dos 37 mortos registadas, todos civis, o relatório dá conta de vários feridos e de muitas casas queimadas”, acrescenta o comunicado.

“O governo garante que os responsáveis pelos crimes serão punidos com todo o rigor da lei e convoca todas as comunidades da zona central a acalmarem-se”, acrescentou.

Uma informação anterior dada por fontes parlamentares e de segurança relatou a existência de 33 mortos.