Atentado dos radicais mata dez pessoas na Somália

Homem detido com drogas não é pastor

O cidadão nacional detido no Aeroporto Internacional” 4 de Fevereiro”, em Luanda, no passado mês de Novembro, com mais de sete quilogramas de cocaína, vindo do Brasil, não é pastor e nem faz parte da Igreja Pentecostal, disse, ontem, o coordenador para a Área Jurídica da Ordem de Pastores Evangélicos de Angola (OPEA), Acúrcio Estêvão, em conferência de imprensa.