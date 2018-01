Mundo

Atentados mataram civis em bagdad

Dois atentados suicidas abalaram ontem a cidade de Bagdad e causaram a morte de pelo menos 38 pessoas e deixaram outras 105 feridas, disseram à agência Associated Press fontes oficiais iraquianas.

Os dois atentados registados no centro da capital do Iraque, são os segundos do mesmo género ocorridos em menos de três dias, na mesma zona.

“Dois 'kamikazes' fizeram-se explodir na praça Tayyaran, no centro de Bagdad”,disse o general Saad Maan, porta-voz do Comando Conjunto de Operações que integra a polícia e os militares.

Até ao momento, os ataques não foram reivindicados. O Governo iraquiano atribui os mesmos a grupos de inspiração islâmica, como milícias seguidoras do grupo Estado Islâmico.