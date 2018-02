Aumenta insegurança alimentar em África

Reclusos beneficiam de água canalizada

Os reclusos da principal unidade penitenciária do Huambo beneficiam de água canalizada, com a inauguração, segunda-feira, do primeiro sistema de captação, tratamento e distribuição, equipado com painéis solares e captações subterrâneas.

O sistema, construído pelo Governo no âmbito do Programa "Água para todos" e para melhorar a qualidade de vida dos reclusos, comporta quatro reservatórios com campacidade de bombear 20 mil litros por hora e orçou em 7 milhões de kwanzas aos cofres do Estado.