Mundo

Aumentam crimes violentos com armas de fogo na Praia

Um homem com cerca de 50 anos foi morto e outro ficou ferido, domingo, no município cabo-verdiano de São Domingos, a cerca de dez quilómetros da cidade da Praia, noticiou ontem a Lusa, citando a Polícia Judiciária daquele país.

Em comunicado, a força policial referiu que o crime aconteceu na localidade de Ribeirão Chiqueiro, tendo o corpo da vítima, “na casa dos 50 anos”, sido transportado para a morgue do Hospital Agostinho Neto, na capital Praia.

“Na ocasião, foi baleado um segundo indivíduo, que se encontra hospitalizado, no momento”, acrescenta o comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, decorrem investigações “no sentido de se localizar o autor dos crimes, que se encontra a monte”.

A Praia, capital de Cabo Verde, vive uma onda de criminalidade com vários casos conhecidos de assaltos violentos, com recurso a armas de fogo, bem como homicídios, um dos quais de um Polícia, ocorrido em 29 de Outubro, em que o suspeito é outro agente da Polícia Nacional, já detido. Este mês, após uma reunião com responsáveis pela segurança interna do país, o Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou 14 medidas para combater a criminalidade urbana, entre elas a revisão da lei das armas e o agravamento de penas em caso de reincidência criminal.

Aposta na Educação

A ministra da Educação de Cabo Verde afirmou, ontem, que o ensino é uma das grandes apostas do país e está inserida numa estratégia de desenvolvimento económico que está a ser criada, principalmente para o sector do Turismo.

“O sector da Educação tem de ser um caminho, estão a ser criadas algumas condições para esta caminhada, apostando na educação de qualidade para todos”, disse Maritza Rosabal Peña, citada pela Lusa.

A governante acrescentou que “também se aposta no ensino das línguas, no fortalecimento da língua portuguesa, da área das expressões artísticas”.

“Tudo isto são políticas de base para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura e, logicamente, juntar a exploração destes aspectos num âmbito económico, que tudo isto tenha um impacto no desenvolvimento económico do país”, frisou. A ministra cabo-verdiana, que falava à agência Lusa à margem do 1º congresso do “Turismo Cultural, Lusofonia e Cooperação”, que decorre em Portalegre (Portugal), promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e Ciência (Ideci), apontou o turismo como a grande opção de desenvolvimento do país.