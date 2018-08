Mundo

Autoridades acolhem migrantes resgatados de navio comercial

As autoridades tunisinas decidiram, “por razões humanitárias”, acolher os 40 migrantes resgatados por um navio comercial, sem autorização para atracar na costa de Zarzis há duas semanas.

Fotografia: DR

“Por razões humanitárias, acolheremos os 40 migrantes”, anunciou o primeiro-ministro Youssef Chahed, numa sessão plenária no Parlamento.

O "Sarost 5", um navio de abastecimento com bandeira tunisina, espera há duas semanas perto de Zurzis. “Apesar do atraso na hora de tomar a decisão, estamos contentes e aliviados”, reagiu o apitão da embarcação, Ali Hajji, acrescentando que os migrantes “estão muito cansados e querem chegar à Tunísia”. Oriundos da África Subsaariana e do Egipto, os migrantes partiram da Líbia a bordo de um bote inflamável, mas ficaram perdidos no mar por cinco dias.