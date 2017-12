Mundo

Autoridades da Praia querem punir polícias

A Direcção da Polícia cabo-verdiana e a Câmara Municipal da Praia garantiram ontem que as marchas e manifestações nas ruas de agentes policiais, enquanto decorria uma greve de três dias, foram ilegais e pedem responsabilidades.

Polícias acusados de violação da lei das manifestações podem responder em tribunal

Fotografia: DR

O Sindicato da Polícia Nacional (Sinapol) de Cabo Verde convocou uma greve de três dias da classe, que terminou ontem, e durante a paralisação centenas de agentes manifestaram-se pelas ruas da cidade da Praia e um pouco por todo o país.

Durante os percursos, os manifestantes empunhavam cartazes, faziam batucadas, soavam apitos, entoavam gritos de ordem, quase sempre sem acompanhamento policial em serviço.

Na Praia, os agentes pararam em frente a várias instituições, como o Palácio do Governo, Ministério da Administração Interna, Direcção da Polícia Nacional e esquadras, causando também muito congestionamento e constrangimentos no trânsito na capital cabo-verdiana.

Ontem, os agentes protestaram em frente às instalações da Televisão de Cabo Verde (TCV), facto repudiado pela estação pública cabo-verdiana. O n.º 3 do artigo 53.º da Constituição da República diz que a reunião, quando ocorra em lugares abertos ao público, e a manifestação, devem ser comunicadas previamente às autoridades competentes, sendo primeiro a Câmara Municipal e depois a Polícia, para pedir segurança.

Em conferência de im­prensa para fazer considerações finais sobre a greve, o director da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, disse que as marchas e manifestações realizadas paralelamente não foram comunicadas. “A Direcção Nacional não foi informada de que a Sindicato da Polícia Nacional ia fazer marcha ou manifestação. Acabaram por fazer uma manifestação que é ilegal, deveriam comunicar que iriam fazer”, disse.

Emanuel Estaline Moreno afirmou que o facto de polícia realizar manifestações sem comunicar às autoridades competentes belisca a imagem da instituição e afirmou que responsabilidades serão equacionadas a seu tempo.

Em declarações à agência Lusa, o vereador do Urbanismo da Câmara Municipal da Praia, Rafael Fernandes, também disse que o Sindicato da Polícia Nacional não fez qualquer pedido para realizar as marchas pelas ruas da capital cabo-verdiana e não avisou sobre os percursos.

O autarca foi mais contundente, dizendo que os agentes da polícia comportaram-se de forma arruaceira, invadindo muitos es­paços públicos, cortaram o trânsito e bloquearam várias artérias da cidade.

“É algo que não parece ser de polícias, que devem respeitar a lei. A Câmara Municipal da Praia repudia veementemente esta forma de exercício de poder, que não é liberdade, mas sim libertinagem”, criticou o vereador. Rafael Fernandes disse à Lusa que a Câmara vai accionar os seus serviços jurídicos para ver até onde poder agir para que os responsáveis sejam punidos.

Contactado pela Lusa, o presidente do Sindicato da Polícia Nacional, José Barbosa, disse que só vai falar sobre o assunto mais tarde.

Durante os três dias de greve, o director da PN disse que os serviços mínimos foram garantidos e a polícia funcionou normalmente, apesar do número reduzido de agentes. O director indicou que a média de adesão à greve foi de 43 por cento, enquanto o Sindicato da Polícia Nacional apontou para uma participação acima dos 90 por cento em todo o território nacional. Destacando a colaboração e o civismo da população cabo-verdiana, Emanuel Moreno disse que durante os três dias de greve houve uma redução do número de ocorrências e de chamadas.

O responsável policial disse que normalmente o piquete da cidade da Praia regista uma média de 70 chamadas por dia, mas que durante os dias de greve registou uma média de 40.

Durante a greve, a segurança foi garantida também por instruendos do Centro Nacional de Formação (CNE), vestidos com fardas da polícia, facto considerado ilegal pelo presidente do Sindicato da Polícia Nacional.

Outra ilegalidade que constatou é o facto de os instruendos também estarem nas ruas sem acompanhamento e su­pervisão de um agente policial graduado, tal como acontece em épocas normais. O director da PN explicou que a utilização dos instrumentos é normal, uma vez que há um programa de estágio após formação.