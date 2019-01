Mundo

Autoridades moçambicanas pedem extradição de Chang

Victor Carvalho

O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, envolvido no processo das dívidas ocultas do seu país, terá que comparecer novamente num tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, no próximo dia 5 de Fevereiro para saber se vai ser, ou não, extraditado para os Estados Unidos, onde a Justiça o quer julgar por diversos crimes económicos.

Inicialmente prevista para a passada sexta-feira, a audiência foi adiada para 5 de Fevereiro devido à apresentação pelas autoridades moçambicanas de um pedido para que o seu antigo ministro das Finanças seja extraditado para o país, onde deverá responder pelos crimes de que já está acusado.

Datado de 10 de Janeiro, o pedido apresentado pelas autoridades moçambicanas veio criar um dado novo neste processo, obrigando agora a Justiça sul-africana a analisar dois, e não apenas um, pedido de extradição em nome de Manuel Chang.

O que para já parece estar claro é que a Justiça sul-africana não vai aceitar a libertação sob caução do antigo ministro das Finanças, como ele pretendia, a pretexto da existência do perigo de fuga e perturbação do processo.

Outro dado seguro, é que a mesma Justiça sul-africana não se vai poder opor à extradição, restando apenas saber se a vai autorizar para os Estados Unidos ou para Moçambique, país de onde o acusado é natural.O advogado de Manuel Chang, Rudi Krause, disse em declarações à imprensa que se o seu cliente não for extraditado para os Estados Unidos terá o direito de voltar ao seu país de origem, uma vez que a “África do Sul não tem outro interesse neste assunto que não seja o de lidar com os pedidos que lhe foram entregues”.



Antecessor defende

julgamento público

O antigo ministro das Finanças, Tomaz Salomão, defendeu publicamente o julgamento em Moçambique do seu sucessor, Manuel Chang, para que sirva de exemplo, assinalando que o país deve recuperar os recursos desviados na operação das dívidas ocultas.

Tomaz Salomão considerou ilegal e criminoso o alegado recurso secreto a garantias do Estado que resultou na angariação de empréstimos fora das contas públicas e que terão sido usados para o pagamento de subornos a dirigentes do Estado.

O antigo responsável moçambicano defendeu que o julgamento de Manuel Chang e de outras pessoas alegadamente envolvidas na contracção dos empréstimos deve assegurar a recuperação do dinheiro desviado, assinalando que, provavelmente, o Estado moçambicano não deve pagar os montantes das dívidas.

“Além de julgar os envolvidos, vamos garantir que estes bens sejam recuperados e depois, eventualmente, discutir se Moçambique tem alguma coisa a pagar ou não”, acrescentou. Manuel Chang, de 63 anos de idade, foi detido a 29 de Dezembro na África do Sul, quando estava em trânsito para o Dubai, num processo em que também estão detidos três antigos funcionários do Credit Swisse e um responsável da Privinvest, a fornecedora dos equipamentos comprados com parte do dinheiro dos empréstimos avalizados pelo Estado moçambicano à margem do Parlamento.

Chang, que é acusado de ter recebido pelo menos um suborno de cinco milhões de dólares, foi ministro das Finanças de Moçambique durante a governação de Armando Guebuza, entre 2005 e 2010, antecessor de Filipe Nyusi que ocupou a pasta ministerial da Defesa.

Então com o pelouro das Finanças, foi Manuel Chang quem avalizou dívidas de mais de dois mil milhões de dólares secretamente contraídas a favor da Ematum, da Proindicus e da MAM, as empresas públicas referidas na acusação norte-americana, alegadamente criadas para o efeito nos sectores da segurança marítima e pescas, entre 2013 e 2014.

Uma auditoria internacional, financiada pela Suécia, deu conta da falta de justificativos sobre mais de 500 milhões de dólares dos referidos empréstimos.

A dívida oculta de Moçambique, no valor de dois biliões de dólares, representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20 por cento do total em termos absolutos.