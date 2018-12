Mundo

Autoridades travam venda de coletes amarelos por receio de manifestações

As autoridades egípcias estão a restringir a venda de coletes amarelos depois de terem recebido informações de que estavam a ser preparadas manifestações semelhantes às que aconteceram em França, por ocasião das celebrações da “Primavera Árabe”.

Fotografia: DR

Foi em 25 de Janeiro de 2011 que começou aquilo que ficou conhecida pela “Primavera Árabe”, que afastou do poder o então Presidente egípcio Hosni Mubarak, entre outros líderes da região.

Para evitar que o que tem estado a passar em França ocorra no país, as autoridades egípcias ordenaram que os coletes amarelos, habitualmente usados por trabalhadores mas que serviram de símbolo nas recentes manifestações em França, apenas sejam vendidos com prévia autorização da Polícia.

Anualmente, o 25 de Janeiro é assinalado no Egipto com manifestações de rua, mas este ano as autoridades temem que elas, tal como sucede agora em França, se possam transformar em violentos protestos contra o Governo.