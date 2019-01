Mundo

Avanço do islão guiné-conacri legaliza poligamia

Organizações dos direitos humanos mostraram-se ontem preocupadas com o avanço do Islão na Guiné-Conacri, depois de o Parlamento ter legalizado a poligamia na última sessão legislativa de 2018, apesar da oposição do Presidente Alpha Condé.

Fotografia: DR

“A aprovação desta lei evidencia uma progressão inquietante da corrente religiosa muçulmana face ao laicismo do Estado, muito pronunciada na última década”, afirmou Frédéric Foromo Loua, presidente da Organização Não-Governamental (ONG) da Guiné-Conacri Mêmes Droits pour Tous (MDT, os Mesmos Direitos para Todos), em declarações à Lusa, pelo telefone.

“Até agora, o Governo de Ibrahima Kassory Fofana, em funções desde Maio de 2018 não tomou as medidas apropriadas para controlar tudo o que se passa”, acrescentou o activista. A legalização da poligamia para os homens, até um limite de quatro mulheres - consagrando preceitos muçulmanos estabelecidos pelo Alcorão - passa a estar inscrita no novo código civil da Guiné-Conacri - uma lei de 1968, revista apenas em 1983, e cuja reforma vinha a ser alvo de uma acesa discussão política e pública desde há cerca de um ano e meio. Entretanto, “inesperadamente”, segundo Frédéric Loua, na última sessão legislativa do Parlamento, em Dezembro, a revisão do código civil foi aprovada e votada sem a presença de todos deputados de todas as cores políticas.