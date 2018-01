Balanço definitivo aponta para 44 mortos na RDC

Andulo tem disponíveis mais de dez mil vagas

O município do Andulo, situado a 130 quilómetros a Norte da cidade do Cuito, capital da província do Bié, tem disponíveis 10.108 vagas para alunos do ensino primário, I e II ciclos, anunciou na sexta-feira o director municipal da Educação, Aristides Gonçalves.