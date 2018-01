Mundo

Bandos armados assassinaram civis

Um grupo armado matou ontem 13 jovens em Casamança, uma região do Sul do Senegal que sofre há 35 anos um conflito armado, referiu fonte dos serviços de segurança.

Exército diz que o ataque foi fora da sua zona de controlo

Fotografia: Elmer Martinez | AFP

“Elementos armados atacaram jovens que procuravam madeira numa floresta de Bayotte, nos arredores da comunidade de Boutoupa. Foram mortos 13 e dois conseguiram escapar”, declarou à agência noticiosa France Presse (AFP) este responsável em Ziguinchor, capital regional da Casamança, ao confirmar uma informação da agência noticiosa oficial senegalesa APS.

Os jovens, segundo informações, podem ter ultrapassado a zona tampão que separa as posições do Exército senegalês e a dos combatentes do MFDC (Movimento das Forças Democráticas de Casamança), a rebelião independentista armada, indicou a APS, que não citou fontes.

Segundo a APS, outros nove jovens foram gravemente feridos durante o ataque, e quando a Casamança registava desde há vários anos uma acalmia.

Os corpos sem vida foram transportados para a morgue do hospital regional de Zi­guinchor, para onde também fo­ram enviados os feridos graves. Este ataque ocorreu um dia após a libertação de dois combatentes do MFDC pelo exército na sequência de negociações.