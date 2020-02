Mundo

Barragem no Nilo Azul ainda sem acordo final

O Egipto, a Etiópia e o Sudão não chegaram a acordo sobre uma solução na disputa em torno da construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope (no Nilo Azul), informaram, ontem, fontes oficiais, citadas pela AP.

A reunião ministerial tripartida realizada em Washington quarta e quinta-feira, sob os auspícios dos Estados Unidos e do Banco Mundial, procurava alcançar um acordo sobre o enchimento da barragem e o protocolo de actuação em caso de seca, entre outros pontos.

"Esta ronda de reuniões entre a Etiópia, Sudão e o Egipto acabou sem acordo final", anunciou, domingo, o embaixador etíope nos EUA, Fitsum Arega, na conta na rede social Twitter. Fitsum não deu detalhes sobre o fracasso das conversações. Os três países acordaram, em finais de Janeiro, que a barragem, que Addis Abeba está a construir no Nilo Azul, será cheia de forma gradual.

O Egipto teme que a barragem reduza o caudal do rio, que proporciona ao país cerca de 90 por cento da água doce que consome.

Esse era um dos assuntos que mais discrepâncias provocava entre a Etiópia e o Egipto, com este país a defender que a barragem fosse cheia ao longo de vários anos, por forma a mitigar o impacto sobre o caudal do Nilo, e Addis Abeba a bater-se por um enchimento mais rápido logo após a conclusão da construção, prevista para 2023. A Etiópia iniciou a construção da barragem em 2011, não obstante a oposição do Egipto e do Sudão. Em 2015, os três países acordaram que a barragem não devia afectar o caudal do rio.