Beligerantes têm mais cem dias para formar Governo

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder rebelde, Riek Machar, têm mais 100 dias, a partir de terça-feira, para formar um Governo de união nacional, e evitar o retorno do país a uma nova guerra civil.

Machar e Salva Kiir têm mais uma oportunidade para chegar a acordo de Governo de união

Segundo a AFP, a decisão foi tomada sexta-feira em Entebbe, no termo do encontro que analisou o assunto, sob a mediação do ministro ugandês dos Negócios Estrangeiros, Sam Kutesa.

Além de Kiir e Machar, que não falaram à imprensa, estiveram igualmente presentes no encontro os Presidentes ugandês, Yoweri Museveni, o general Abdel Fattah Al-Burhane, chefe do Conselho soberano do Sudão, e o representante especial do Quénia para o Sudão do Sul, Kalonzo Musyoka.

A formação do Governo de transição estava inicialmente prevista para Maio último, mas já havia sido adiada para 12 de Novembro, por causa das divergências e os poucos progressos verificados, em matéria de acantonamento dos combatentes.

“Era impossível, em cinco dias, conciliar Kiir e Machar, por isso, dêmos-lhes mais três meses e continuaremos engajados na paz”, disse à AFP o chefe da diplomacia ugandesa. Os EUA, um aliado de peso, manifestaram-se agastados com este período suplementar, ameaçando “ rever a relação” com Juba.