Mundo

Bemba diz que Kabila tem que ficar de fora

O presidente do Movimento de Libertação do Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba Gombo declarou que Joseph Kabila já não pode candidatar-se à eleição presidencial, porque a Constituição o proíbe de fazê-lo.

Fotografia: DR

"A Constituição é clara: o Presidente Kabila já não pode candidatar-se. Se o fizer, será um desastre para o país", disse Jean-Pierre Bemba, nas suas primeiras declarações mais de um mês depois da sua libertação provisória pelo Tribunal Internacional de Haia, onde esteve preso desde Maio de 2008.

O opositor político congolês confirmou que regressa ao país a 1 de Agosto e que concorrerá à eleição presidencial prevista para o dia 23 de Dezembro próximo.

"Regresso por razões familiares, ver onde foi enterrado o meu pai e apresentar a minha candidatura à eleição presidencial", explicou numa conferência de imprensa realizada em Bruxelas, para onde seguiu depois de ter sido libertado pelo Tribunal Penal Internacional.

A eleição presidencial vai permitir ao povo congolês escolher o sucessor de Joseph Kabila, que já não pode concorrer, mas que continua a não clarificar o seu futuro político.

Ainda sobre a eleição presidencial, Jean-Pierre Bemba defende uma candidatura única da oposição e manifestou o desejo de dialogar com os outros líderes da oposição, incluindo Moïse Katumbi, antigo colaborador de Kabila, que passou para a oposição em 2015, e que está no exílio desde 2016.

Sobre a sua candidatura presidencial, disse ter experiência na gestão do Estado e de segurança. "Tenho um programa a apresentar, que escrevi em Haia", sublinhou.

No termo do seu congresso a 13 de Julho, o MLC designou-o candidato à eleição presidencial de Dezembro.

Jean-Pierre Bemba foi absolvido, e posto em liberdade provisória por decisão do júri de apelação do Tribunal Penal Internacional, depois de ter sido condenado a 18 anos de prisão, por crimes de guerra e de crimes contra a humanidade cometidos na RCA.