Benghazi suspende ordem de detenção de oficial procurado pelo TPI

Kinshasa para além das eleições

A voz do call center do aeroporto anuncia o embarque para Kinshasa, via Brazzaville. Faltam 50 minutos para o voo, programado para as 14 horas, e já estamos perfilados. Pelos vistos, ficaram no passado os tempos em que a nossa companhia de bandeira dava “bandeiras” monumentais em relação ao cumprimento de horários.