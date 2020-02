Mundo

Bispos católicos exortam diálogo com separatistas

Os bispos católicos do Mundo inteiro exortaram ontem o Presidente camaronês, Paul Biya, a negociar com os separatistas anglófonos e acabar com a crise. Segundo a AFP, numa carta publicada pelo site do Vaticano, os bispos pedem ao Chefe de Estado camaronês para iniciar negociações com os separatistas anglófonos.

Presidente camaronês recebe missiva do Vaticano

Fotografia: DR

A exigência da Igreja Católica surge poucos dias depois da morte de 22 aldeões, dos quais 14 crianças, supostamente assassinados pelas forças governamentais, segundo a ONU e ONG locais. Em reacção, as autoridades militares, através do seu porta-voz, co-ronel Cyrille Atonfack Guemo, evocaram “um penoso infortúnio”, alegando que os civis foram apanhados por um fogo cruzado, durante os combates entre os separatistas e as forças regulares.