Mundo

Boko Haram ataca base do Exército

Membros do grupo armado Boko Haram atacaram uma base do exército nigeriano no noroeste do país, causando 11 mortos, assim como a captura de armas e munições, revelaram ontem fontes militares citadas pela agência France Press.

O grupo tem reivindicado muitos ataques na região

Fotografia: DR

O ataque ocorreu quando membros do grupo transportados por cinco camiões pesados e várias motocicletas atacaram o posto de controlo na aldeia de Burani, no esta-do de Borno, e combateram durante várias horas com os soldados do exército.

Balas perdidas dos assaltantes e defensores causaram a morte a três civis, entre os quais uma mulher, segundo relatos da batalha, uma das mais violentas dos últimos meses entre o exército e o Bo-ko Haram.

Quando foram obrigados a retirar-se, devido à chegada de reforços militares, os assaltantes levaram cinco veículos de transporte de tropas, dos quais um blindado, para além de uma quantidade indeterminada de armas e munições.

A operação aconteceu poucas horas depois de uma outra contra uma aldeia situada a 30 quilómetros de Maiduguri, a capital do estado de Borno, onde o Boko Haram possui o seu quartel general e a partir do qual realiza ataques contra os Camarões, Níger e a zona do Lago Chade.

Os frequentes ataques das últimas semanas, reivindicados pelo grupo terrorista contra posições militares e comissariados da Polícia, parecem desmentir alegações oficiais, segundos as quais esse grupo encontra-se disperso, na sequência da operação “Deep Punch” (Golpe Profundo II, em inglês), do exército nigeriano.