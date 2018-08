Mundo

Boko Haram ataca uma base do exército

Membros do grupo armado Boko Haram atacaram uma base do exército nigeriano no noroeste do país, causando 11 mortos, assim como a captura de armas e munições, revelaram ontem fontes militares citadas pela agência France Press.

O ataque ocorreu quando membros do grupo transportados por cinco camiões pesados e várias motocicletas atacaram o posto de controlo na aldeia de Burani, no estado de Borno, e combateram durante várias horas com os soldados do exército.

Balas perdidas dos assaltantes e defensores causaram a morte a três civis, entre os quais uma mulher, segundo relatos da batalha, uma das mais violentas dos últimos meses entre o exército e o Boko Haram.