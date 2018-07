Mundo

Boko Haram ocupa base do exército

Combatentes do Boko Haram ocuparam este fim de semana uma importante base que albergava 700 militares no Estado de Yobe (Nordeste) da Nigéria, na sequência de intensos combates.

É o segundo ataque de envergadura dos jihadistas, em dois dias, contra as forças governamentais no Nordeste do país, uma região que tinha entrado na fase de estabilização pós conflito, segundo o Presidente Muhammadu Buhari.

Um chefe de uma milícia local atribuiu o ataque da base à facção de Abou Musab Al-Barnawi, que flagela as forças nigerianas, a partir do Lago Chade, depois de passar por Gubio, no Estado vizinho de Borno.

A envergadura e a sofisticação dos ataques do Boko Haram revelam a ameaça que o grupo terrorista ainda representa para o Norte da Nigéria, mas pode também revelar as tensões no seio do grupo armado. Provavelmente, os combatentes do Boko Haram estão a tentar impor-se para depois controlar a facção dirigida por Abubaker Shekau, chefe histórico do grupo e que foi referenciado como estrando gravemente doente.

Independentemente daquilo que as autoridades nigerianas têm dito, a verdade é que o Boko Haram pode ainda contar com um fluxo de combatentes para reconstituir as suas forças.

O recrudescimento da violência pressionou o Presidente Muhammadu Buhari, que havia prometido melhorar a segurança no país.

A insurreição do Boko Haram, que quer criar um califado islâmico no Norte da Nigéria, já causou 20 mil mortos e mais de 2,6 milhões de deslocados.