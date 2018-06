Mundo

Bomba artesanal mata oito polícias perto da Somália

Pelo menos, oito polícias morreram no domingo, no Quénia, quando uma bomba de fabrico artesanal explodiu à passagem da viatura em que viajavam no condado de Wajir, próximo da fronteira com a Somália, informaram as autoridades.

As vítimas patrulhavam a zona de Bojigaras, quando ocorreu a explosão, tendo os autores do ataque fugido. Segundo as autoridades quenianas, o ataque terá sido perpetrado por terroristas do grupo rebelde somali Al- Shabab.

Trata-se do segundo ataque cometido este ano em Wajir, após o atentado de Fevereiro contra uma escola primária da aldeia de Qarsa, que causou três mortos, incluindo dois professores.

Os atentados contra as forças de segurança quenianas aumentaram recentemente em áreas perto da fronteira com a Somália.