Mundo

Bombardeamento americano mata 60 extremistas do al-Shabab

Um ataque da aviação norte-americana, na região central da Somália, matou 60 extremistas do grupo al-Shabab, foi ontem anunciado pelas autoridades locais.

Fotografia: DR

A acção, de acordo com as autoridades da Somália, integra-se nos esforços conjuntos dos dois países para neutralizar um dos principais grupos terroristas que actuam na região do Corno de África.

Trata-se do segundo grande ataque da aviação norte-americana na Somália, depois do efectuado em Novembro do ano passado, no qual foram abatidos 100 elementos do al-Shabab.

De acordo com a Associated Press, os militares lançaram já este ano cerca de 200 ataques contra posições do al-Shabab, alguns deles com utilização de drones.

Somália continua a viver piores momentos, décadas depois de o país ter sido tomado pelos senhores da guerra que tentam impor uma lei islâmica.