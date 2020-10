Mundo

Bruxelas ajuda Moçambique a combater grupos armados

A União Europeia vai ajudar Moçambique no combate a grupos armados classificados como terroristas em Cabo Delgado, na sequência de um pedido de apoio do Governo moçambicano enviado no mês passado a Bruxelas, anunciou, hoje, em Maputo, uma fonte diplomática, citada pela Lusa.

O Governo pretende reforçar o combate contra os ataques de grupos armados em Cabo Delgado

Fotografia: DR

"Posso confirmar que os pedidos que foram feitos à UE receberam uma resposta positiva e agora temos de trabalhar nas diferentes questões que foram colocadas", disse o embaixador da União Europeia em Maputo, António Sánchez-Benedito Gaspar.



Aquele responsável falava à Comunicação Social, na capital moçambicana, momentos depois de entregar uma carta à ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, com a resposta ao pedido de apoio feito pelo Governo moçambicano em Setembro.



A 16 de Setembro, a chefe da diplomacia moçambicana escreveu um ofício ao Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, a pedir apoio na logística e no treino especializado das forças governamentais para travar as incursões armadas de grupos classificados como terroristas em Cabo Delgado.



António Sánchez-Benedito Gaspar explicou que a ideia é fortalecer as capacidades de resposta de Moçambique, esclarecendo, no entanto, que "não está na agenda a vinda de militares europeus ao país".



"Até agora todos os nossos esforços têm estado virados para a parte da emergência humanitária e para a parte de desenvolvimento. Vamos continuar a fazer esforços para a parte da segurança, que está agora a começar. O Governo de Moçambique pediu ajuda e nós vamos dar, mas é uma ajuda mais em termos de formação, logística e serviços médicos para as forças que estão a combater o terrorismo no Norte de Moçambique", acrescentou.





Cooperação com Malawi



Após 12 anos de paragem, Moçambique e Malawi acertaram a reactivação da Comissão Conjunta Permanente, organismo que vai coordenar o relançamento da cooperação económica entre os dois países vizinhos, segundo noticiou, no fim-de-semana a Lusa.



O Chefe de Estado moçambicano anunciou esta decisão quando falava, sábado, na vila de Songo, na província de Tete, onde recebeu o homólogo do Malawi, Lazarus Chakwera, no final de uma visita de trabalho, de dois dias, que este efectuou a Moçambique. Os dois países partilham uma longa linha de fronteira a Norte e mantêm laços económicos e comerciais, principalmente no campo energético.



Durante a intervenção, Filipe Nyusi reafirmou a intenção de “maximizar a cooperação” entre os dois países através dos corredores da Beira e Nacala, tendo em conta que o Malawi é um país sem acesso directo ao mar e precisa destes dois corredores para escoar os seus produtos através do Oceano Índico. “Moçambique está a fazer tudo, introduzindo reformas profundas, para criar condições que permitam maior fluidez e rapidez na circulação de pessoas e bens. Neste âmbito, consideramos essencial restabelecer a linha de Sena (no Centro de Moçambique) com a linha ferroviária do Malawi”, declarou Filipe Nyusi. Também Lazarus Chakwera destacou a importância do reforço da ligação ferroviária entre os dois países, considerando que há potencialidades entre os dois Estados que devem ser aproveitadas. Segundo o Chefe de Estado do Malawi, além de assegurar a cooperação económica, no novo capítulo, a ambição é garantir, também, uma resposta conjunta contra o crime organizado na região.



Curiosamente, esta visita surgiu na mesma altura em que um tribunal do Malawi condenou um cidadão moçambicano a 12 anos de prisão por tráfico de menores. A procuradora relatou que o moçambicano disse aos agentes da autoridade que levava os menores para junto de familiares, mas estes disseram estar a ser levados para trabalhar numa quinta agrícola. Jafali Pedro foi declarado culpado e tentou mitigar a acusação pedindo clemência e dizendo que cuida de órfãos e da mãe idosa. No entanto, o tribunal recusou o apelo, escreve a agência noticiosa, sustentando que os casos de tráfico de pessoas estão a aumentar ao longo das fronteiras do Malawi.