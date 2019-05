Mundo

Buhari empossado Presidente da Nigéria

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, tomou posse hoje, em Abuja, para um segundo mandato de cinco anos prometendo mais uma vez combater a insegurança e a corrupção endémica no maior produtor de petróleo de África.

Fotografia: DR

“Eu, Muhammadu Buhari, prometo ser leal à República Federal da Nigéria e desempenhar as minhas funções o melhor possível, respeitando a Constituição”, disse o Chefe de Estado, de 76 anos, segundo a Reuters.

A cerimónia de tomada de posse aconteceu três meses após as eleições, que decorreram em Fevereiro, mas foram contestadas pela oposição.

Muhammadu Buhari foi reeleito na primeira volta das eleições, ficando à frente do seu principal rival, Atiku Abubakar, que não reconheceu a vitória de Buhari e recorreu para o Supremo Tribunal.

Buhari, líder do partido no poder, o Congresso de Todos os Progressistas (APC), obteve cerca de 15,2 milhões de votos (53 por cento dos boletins sufragados), enquanto Abubakar, cabeça de lista do Partido Popular Democrático (PDP), conseguiu 11,2 milhões (39 por cento), segundo os resultados anunciados na altura.

O líder do APC obteve a maioria em 19 dos 36 estados do país e mais de 25 por cento dos votos em 32 estados, mais oito do que os exigidos pela lei para a obtenção da vitória sem recurso a uma segunda volta.

A participação nas eleições no país mais populoso de África (com 191 milhões de habitantes) e para as quais estavam registados 82,3 milhões de eleitores, foi de 34,75 por cento, teve apenas 28,6 milhões de pessoas a depositarem nas urnas o respectivo voto.

Os governadores eleitos foram também ontem empossados nas capitais dos diferentes estados do país.