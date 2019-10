Mundo

Buhari exige reforço de medidas de segurança aos estrangeiros

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, exigiu, ontem, o “reforço e a aplicação” das medidas de segurança necessárias à protecção de estrangeiros na África do Sul, um mês após a mais recente vaga de violência xenófoba no país.

Cyril Ramaphosa com homólogo nigeriano, Muhammadu Buhari

Fotografia: Dr

“Apelamos ao reforço e aplicação de todas as medidas necessárias para prevenir a repetição destes actos, que ameaçam, não apenas as nossas relações bilaterais, mas também a nossa visão de uma África forte e próspera”, disse Buhari, que cumpre hoje o segundo dia da visita de Estado à África do Sul.

No mês passado, centenas de lojas, propriedades e bens de estrangeiros, nomeadamente nigerianos, foram pilhados e incendiadas, principalmente em Joanesburgo, capital económica sul-africana, em vários dias de incidentes que resultaram na morte de, pelo menos, 12 pessoas.

Os acontecimentos desencandearam uma onda de tensão entre Pretória e Abuja, as duas principais potências do continente.

“Condenamos os incidentes que visaram interesses económicos sul-africanos na Nigéria como forma de represália”, acrescentou, em declarações aos jornalistas, no início do encontro com o homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa. O Chefe de Estado sul-africano voltou a “lamentar a violência que visou cidadãos estrangeiros em algumas zonas do país.”

“Condenamos todas as formas de intolerância e não hesitaremos em agir contra todas as formas de violência”, insistiu Ramaphosa.

Os dois Chefes de Estado têm uma conferência de im-prensa agendada para o final da visita.

Maior potência industrial do continente, a África do Sul, acolhe milhões de migrantes, sendo palco regular de episódios de violência xenófoba, alimentados por uma alta taxa de desemprego (29 por cento), pobreza e desigualdades gritantes.A agen-da da reunião entre o Presi-

dente da Nigéria e o homólogo sul-africano inclui, além da abordagem desta questão, a discussão das ligações co-merciais e da cooperação po-lítica, num período em que ambas as economias enfrentam dificuldades.

A agenda da reunião entre os dois Chefes de Estado é o ponto alto da visita, de três dias, da comitiva nigeriana à África do Sul, a primeira desde 2013.

Buhari faz -se acompanhar de dez governadores e mi-nistros. A onda de violência revoltou a Administração de Buhari.