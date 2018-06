Mundo

Buhari considera injusta a pressão para se demitir

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, está sob uma intensa chuva de críticas relacionadas com a forma como tem combatido a violência no país, o que tem aumentado as pressões para que se demita. Isto, a um ano do país ir a eleições

O Presidente da Nigéria considera "absolutamente injustas" as críticas que lhe têm sido dirigidas pela nova onda de assassinatos que assola o país e que teve o seu mais recente acto nos confrontos étnicos entre pastores, maioritariamente muçulmanos, e caçadores na sua maioria cristãos.

Estes confrontos, que ocorreram no último fim de semana, causaram oficialmente 86 mortos, mas o governador do Estado onde o acontecimento teve lugar fala em mais de 200 vítimas mortais.

Esta diferença de números ajuda a explicar o modo como Muhammadu Buhari está a ser pressionado, com o argumento da falta de pulso que o governo tem demonstrado para impedir a propagação da onda de violência que tem enlutado a Nigéria nos últimos anos.

A verdade é que Muhammadu Buhari tem uma visão diferente na apreciação ao modo como o governo tem trabalhado para combater a violência e, por isso, recusa assumir qualquer tipo de responsabilidade no recente agravar da situação.

Buhari foi eleito em 2015 com base na promessa de lutar conta a insegurança, em particular contra o grupo terrorista Boko Haram, cuja insurreição provocou mais de 20 mil mortos e cerca de 2,3 milhões de deslocados desde 2009 no nordeste do país, portanto muito antes dele assumir o poder.

