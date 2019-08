Mundo

Burkina Faso e o Mali em operações conjuntas

Os Exércitos do Mali e do Burkina Faso estão a realizar uma operação militar conjunta nas fronteiras dos dois países, anunciou ontem em Ouagadougou, o ministro maliano da Defesa, major-general Ibrahima Dahirou Dembélé, citado pela Pana.

Forças conjuntas tentam restabelecer a tranquilidade

Fotografia: DR

O governante maliano deslocou-se à capital burkinabe para apresentar as condolências do país pelos 24 soldados mortos a semana passada num ataque contra um destacamento militar. “Temos em curso uma operação de campo nas fronteiras entre os dois países, chamada Kapigou Oryx. Os dois países vão avaliar como tudo está a decorrer e, eventualmente, reforçar as nossas capacidades, reunindo os recursos necessários para conter estes grupos terroristas”, afirmou o responsável militar, depois de uma reunião com o Primeiro-Ministro do Burkina Faso, Christophe Marie Joseph Dabiré.

Durante a estadia em Ouagadougou, o major-general Ibrahima Dembelé também se avisou com o Presidente Roche Kaboré e com outros membros do Governo.

Embora a situação de segurança do Mali se tenha deteriorado desde 2012, foi em Abril de 2015 que o vizinho Burkina Faso sofreu os primeiros ataques “terroristas”.

Hoje, os dois países do Sahel sofrem a violência dos mesmos ataques, que também alimentam sangrentos conflitos inter-comunitários.