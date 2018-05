Mundo

Burkina Faso rompe relações com Taiwan

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso anunciou a decisão de romper, com efeito imediato, as suas relações diplomáticas com Taiwan, fazendo assim regressar todos os seus representantes oficiais naquele país.

Pouco depois, o mesmo ministério anunciou que vai abrir a “curto prazo” a sua primeira representação diplomática em Beijing.

Deste modo, o Burkina Faso junta-se à lista dos países (só em Maio foram dois) que troca o seu relacionamento diplomático de Taiwan, para a China, uma opção soberana que se ajusta aos seus interesses políticos e económicos.

As autoridades chinesas já fizeram sentir ao Burkina Faso a sua satisfação por esta decisão, anunciando disponibilidade para apoiar o país na abertura da sua representação diplomática em Beijing.

Dentro de dias, uma missão oficial chinesa viajará para o Burkina Faso para escolher o local, onde funcionará a sua embaixada e iniciar discussões sobre as melhores formas de cooperação entre os dois países.

Deste modo, o Burkina Faso passa a fazer parte dos países africanos que beneficiam do apoio chinês, para a concretização de programas nacionais de desenvolvimento.