Mundo

Burundi pede a retirada da representação da ONU

O porta-voz do Alto-Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, informou ter recebido uma carta a solicitar o encerramento do gabinete no Burundi.

Governo de Pierre Nkurunziza acusa a ONU de ingerência

Fotografia: DR

“É claro que lamentamos esta decisão e gostaríamos de continuar a nossa cooperação com o Burundi”, acrescentou a porta-voz.

Fontes do escritório da ONU no Burundi disseram à agência noticiosa Associated Press que lhes foi dado um prazo de dois meses para sair do país. Há um ano, o Burundi fez história ao tornar-se o primeiro país a retirar-se do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O Governo desta nação do leste da África há muito que se tem indignado com relatos da ONU que descrevem alegados abusos no meio da agitação política desde que o Presidente Pierre Nkurunziza decidiu concorrer a outro mandato em 2015.

Mais de 1200 pessoas foram mortas desde então, segundo a ONU, e juízes do TPI autorizaram uma investigação sobre alegados crimes patrocinados pelo Estado, incluindo assassinato, violação e tortura - e que prossegue, apesar da retirada do Burundi daquele organismo internacional.

Zeid Ra'ad al-Hussein, à época Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, afirmou no início deste ano que o Burundi estava entre “alguns dos mais prolíficos matadouros de humanos nos últimos tempos”. O Governo negou veementemente as acusações de que tenham como alvo o seu próprio povo, referindo que se trata de “propaganda mal-intencionada espalhada pelos exilados”.

O Burundi suspendeu a sua cooperação com o escritório de Direitos Humanos da ONU em Outubro de 2016, acusando-a de “cumplicidade com golpistas e inimigos do Burundi”, após um relatório que implicou o regime “em abusos sistemáticos e risco de genocídio”. Em Dezembro de 2017, o Governo fechou quatro escritórios regionais do gabinete de Direitos Humanos da ONU no país.