Mundo

Cabo Verde: Candidatos às eleições autárquicas acusados de violar normas sanitárias

A primeira semana para as eleições autárquicas de 25 de Outubro em Cabo Verde foi marcada por “violação clara” de normas sanitárias e do Código de Conduta subscrito pelas candidaturas para se evitar o aumento exponencial de casos de Covid-19 no país, apurou a PANA de fonte segura.

Fotografia: DR

A denúncia foi feita em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pela presidente da CNE, Maria do Rosário Pereira, precisando que a primeira semana da campanha para as eleições autárquicas ficou marcada por ajuntamentos, aglomerações de pessoas, pela não utilização de máscaras e por contactos físicos com eleitores.



Afirmou que os candidatos demonstraram dificuldades em ajustarem as tradicionais e enraizadas actividades de porta-porta, reuniões e encontros ao contexto das restrições decorrentes da situação pandémica causada pela Covid-19.



A seu ver, estas atitudes violam de forma clara tanto normas legais vigentes impostas pelas Resoluções do Governo que impõem o distanciamento físico e a não aglomeração de pessoas, como também o Código de Conduta subscrito por todas as candidaturas, para além do dever cívico do uso de máscaras.



A presidente da CNE lembrou aos candidatos independentes e aos partidos políticos que a liberdade de acção em campanha eleitoral que lhes assiste deve ser compatibilizada com outros direitos, neste caso, o direito constitucional à saúde e à vida dos cidadãos.



Sublinhou que os mesmos não estão isentos de responsabilidades criminais por violação destes direitos e das normas que impõem o distanciamento físico e a não aglomeração de pessoas, neste contexto excepcional e restritivo para todos os cabo-verdianos.



Cabo Verde realiza a 25 de Outubro as suas oitavas eleições autárquicas, que envolvem mais de seis dezenas de listas candidatas à presidência de 22 câmaras municipais, referiu-se.





Intervenção da Polícia



Maria do Rosário Pereira exortou, por isso, a Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde a intervir, sempre que presenciar situações que configurem estas violações, ordenando aos promotores destas actividades ou eventos para reporem a normalidade imediatamente, e advertindo-os expressamente que, a não acatarem a ordem, estarão a cometer um crime de desobediência.



“No caso de se persistir com tais actividades, não obstante as advertências feitas, os agentes da PN ficam legitimados em dar voz de prisão, por crime de desobediência, ao abrigo do disposto no artigo 356, n.º 2 do Código Penal”, advertiu.



A presidente da CNE sublinhou que os candidatos não podem ser presos por gozarem de imunidade, mas que podem ser autuados de forma a que sejam sujeitos a julgamento sumário, ou a responderem em processo crime.



“Do mesmo modo que, todos os demais cidadãos que desrespeitarem as normas que proíbem aglomerações de pessoas, depois de advertidos pela Polícia Nacional, podem ser detidos”, avisou a responsável, acreditando no entanto que as coisas irão melhorar na segunda e última semana de campanha.



Maria do Rosário Pereira explicou ainda que estão inscritos 337 mil e 83 eleitores, mais 34 mil e 73 que nas últimas eleições de 2016, correspondentes a um aumento de 11 por cento de novos inscritos.



Os eleitores estão distribuídos em 864 mesas de voto em todo o território nacional, para um total de 65 candidaturas, das quais 12 grupos de cidadãos e 53 partidos políticos.



A presidente avançou ainda que já está em curso o voto antecipado para as categorias profissionais previstas, que terminou a produção dos boletins de voto e que estão a decorrer a nomeação e formação dos membros de mesas de voto.



Outra novidade para as eleições este ano, prosseguiu, é a votação dos eleitores invisuais, estando já em produção matrizes tácteis em braille, para poderem votar sozinhos nestas eleições.



Escolas encerradas após casos positivos de Covid-19





Pelo menos três escolas suspenderam as suas actividades, por 10 dias, nas primeiras duas semanas do início das aulas em Cabo Verde, após terem confirmado novos casos de Covid-19, revelou o Ministério da Educação cabo-verdiano, segundo noticia a PANA.

O caso mais recente aconteceu na ilha da Boa Vista, onde o Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança suspendeu temporariamente suas actividades lectivas, "por razões sanitárias", após um dos professores ter testado positivo à Covid-19.

"Esta decisão foi tomada em conformidade com as orientações das autoridades de saúde e com o objectivo principal de preservar a saúde de todos os que frequentam este estabelecimento. A suspensão temporária será avaliada continuamente e qualquer alteração será informada à comunidade educativa", diz na nota de imprensa do Ministério da Educação.

Esta foi a segunda escola a ser encerrada na ilha da Boa Vista, após o Ministério da Educação de Cabo Verde ter anunciado a suspensão por 10 dias das actividades lectivas na Escola Secundária da ilha, após a descoberta dum caso positivo de Covid-19.

Trata-se também do terceiro estabelecimento de ensino no país a fechar portas, depois também de, na Escola Técnica do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, terem sido detectados seis casos positivos da mesma doença.

Em São Vicente, a Escola Secundária Jorge Barbosa fechou as suas portas, mas apenas durante o período da manhã de quinta-feira, depois de dois alunos de classes e zonas diferentes terem testado positivo ao vírus.

Também na ilha do Fogo, há notícias de que alunos e docentes já apresentaram testes positivos da Covid-19, mas, até agora, nenhum estabelecimento de ensino foi encerrado.

As aulas arrancaram em todo o país a 01 de Outubro, mas, na cidade da Praia, a capital do país e o epicentro da transmissão comunitária do vírus, o reinício das aulas presenciais foi adiado para depois de 31 de Outubro corrente.

A ministra da Educação, Maritza Rosabal, afirmou que estão a ser estudadas alternativas ao arranque do ano lectivo na cidade-capital do país.

A ministra acrescentou que, para se iniciar o ano lectivo nas 428 escolas do país, foram investidos, até ao momento, mais de 20,1 milhões de escudos (182 mil euros) na aquisição de máscaras, de álcool gel, de máquinas automáticas de lavagem de mãos e termómetros, sem contabilizar os custos das doações de material de protecção individual.

"Para assegurar o cumprimento das normas de biossegurança foi necessário, em primeiro lugar, garantir as condições de funcionamento exigidas, tanto em termos de instalações, como em termos de materiais e de produtos sanitários", informou a governante.